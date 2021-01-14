COVID: 1867 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.867 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 10.737 tamponi con un tasso di positività sempre molto alto, il 18,6%. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2877 deceduti dall'...

Sono 1.867 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 10.737 tamponi con un tasso di positività sempre molto alto, il 18,6%. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2877 deceduti dall'inizio della pandemia.

I positivi sono 44.865 con un aumento di 188 casi.

Negli ospedali i ricoveri sono 1.397 in regime ordinario 26 in più rispetto a ieri, dei quali 205 in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri.

I guariti sono 1643. La distribuzione nelle province vede Catania con 581 casi, Palermo 479, Messina 222, Trapani 165, Ragusa: 25, Siracusa 188, Caltanissetta 98, Agrigento 84, Enna 27.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 17.246 contagiati

• 522 morti

• 20.115 guariti

-22 terapie intensive | -415 ricoveri

160.585 tamponi

Tasso di positività: 10,7% (+1,7%)

896.498 vaccinati totali