COVID-19: ALTRI 1048 CASI IN SICILIA, 299 SONO A CATANIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì 3 novembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero d...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi, martedì 3 novembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.048 e il totale da inizio epidemia sale così a 24.925.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.015. Attualmente positive sono 16.806 persone, con un’aumento di 742 pazienti contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri. Quattordici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 550.

I guariti ammontano invece a 7.569, 292 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1072 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 150 persone sono in terapia intensiva (+8).

DATI PER PROVINCIA

PALERMO 258, CATANIA 299, MESSINA 80, RAGUSA 83, TRAPANI 133, SIRACUSA 71, AGRIGENTO 21, CALTANISSETTA 96, ENNA 7.

ITALIA

Sale nuovamente il numero dei casi di Covid: nelle ultime 24 ore sono 28.244, con 353 morti, un numero di vittime che non si vedeva da inizio maggio.

Nel complesso i casi di contagio sono 759.829 e i morti 39.412 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 418.142 (+21.630 nelle ultime 24 ore).

I dimessi/guariti sono 302.275, +6.258 rispetto al giorno prima. Questi i dati del ministero della Salute.

Tra le regioni,la Lombardia 6.804 casi, Piemonte 3.169 e Campania 2.971.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 28.244 contagiati

• 353 morti

• 6258 guariti

+203 terapie intensive | +1274 ricoveri

182.287 tamponi

Tasso di positività: 15,5% (-0,9%)