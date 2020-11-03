COVID-19: DATI UFFICIALI DEL COMPRENSORIO AGGIORNATI AD OGGI

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata ad oggi 03 Novembre 2020PATERNO'I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 174 di cui 18 ospedali...

PATERNO'

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 174 di cui 18 ospedalizzati. 6 sono i guariti e 2 i deceduti. 455 sono in isolamento domiciliare. Il dato è in continuo aggiornamento.

SANTA MARIA DI LICODIA

35 i soggetti attualmente positivi e 63 persone in isolamento domiciliare. L’Asp, comunica anche la guarigione di 5 cittadini.

BELPASSO

L'ASP manda i nuovi aggiornamenti e sono 23 guariti ma anche 28 nuovi casi positivi.

I dati complessivi: dal 3 agosto sono 181 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, 124 i casi attivi, 53 i guariti, 4 i deceduti. Tra i casi attivi 12 gli ospedalizzati.

RAGALNA

L'ultimo aggiornamento riporta, a Ragalna n. 12 soggetti positivi al Covid di cui 3 ospedalizzati e 9 in quarantena domiciliare.

Inoltre si registrano altri 23 casi di soggetti in isolamento fiduciario domiciliare.

MOTTA SANT'ANASTASIA

Ad oggi, il numero dei contagiati al coronavirus non sono più 9 ma 17. Tutte le persone stanno tutti bene e speriamo che possano presto sconfiggere questo invisibile nemico, accertati due casi di positivi presso l’istituto comprensivo “G. D’Annunzio”. Il dirigente scolastico ha tempestivamente provveduto a sospendere le lezioni delle classi interessate,avvertendo famiglie e alunni.

MISTERBIANCO

Nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente n.206 (duecentosei), di cui n.19 ricoverati in ospedale e n.187 a domicilio.

Ammontano a n.432 (quattrocentotrentadue) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

BIANCAVILLA

A Biancavilla, attualmente sono 59 positivi, 9 in Ospedale e 144 in isolamento fiduciario.

ADRANO

I contagi legati al COVID-19, attualmente sono 78 persone positive e 8 ospedalizzati, 191 in isolamento.