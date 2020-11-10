COVID-19. I DATI DEL COMPRENSORIO AGGIORNATI

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata ad oggi 10 Novembre 2020PATERNO'A Paternò risultano allo stato attuale 354 di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 pos...

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata ad oggi 10 Novembre 2020

PATERNO'

A Paternò risultano allo stato attuale 354 di cui 30 ospedalizzati. 23 i guariti e 669 posti in isolamento domiciliare. Si registra purtroppo anche 1 nuovo decesso.

Preoccupazione per il focolaio che è scoppiato all'interno della casa di ospitalità per anziani “Salvatore Bellia”.

I casi attualmente positivi aumentano a 18 anziani (su 35 ospitati all'interno della struttura) ed a 6 operatori che lavorano all'interno.

Il Sindaco ha firmato questa sera l’ordinanza urgente per la sanificazione di tutti i locali dell’ Ipab Salvatore Bellia

SANTA MARIA DI LICODIA

Ad oggi 35 soggetti positivi secondo i dati ufficiali asp ma il bilancio effettivo è di almeno 52 casi di cui una persona ricoverata; 6 invece risultano i guariti. Si registra questa sera la prima vittima a Santa Maria di Licodia a causa del Covid.

BELPASSO

Dato giornaliero nuovi casi, 11, a fronte dei 7 guariti. Meno un ospedalizzato rispetto a ieri.

I dati complessivi: dal 3 agosto sono 217 o casi in totale, 104 i casi attualmente attivi, 105 i guariti, 8 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati scendono a 7 gli ospedalizzati.

RAGALNA

L'ultimo aggiornamento riporta, nella nostra Città, n. 18 soggeti positivi al #Covid di cui 4 ospedalizzati e 14 in quarantena domiciliare.

Inoltre si registrano altri 42 casi di soggetti in isolamento fiduciario domiciliare.

BIANCAVILLA

I casi attualmente positivi sono 101. 9 i ricoverati in ospedale. 10 i guariti. 240 le persone che si trovano in isolamento.

MOTTA SANT'ANASTASIA

Ad oggi, il numero dei contagiati al coronavirus non sono più 9 ma 17. Tutte le persone stanno tutti bene e speriamo che possano presto sconfiggere questo invisibile nemico, accertati due casi di positivi presso l’istituto comprensivo “G. D’Annunzio”. Il dirigente scolastico ha tempestivamente provveduto a sospendere le lezioni delle classi interessate,avvertendo famiglie e alunni.

MISTERBIANCO

Nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente n.255 (duecentocinquantacinque), di cui n.21 ricoverati in ospedale e n.234 a domicilio.

Ammontano a n.561 (cinquecentosessantauno) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.

BIANCAVILLA