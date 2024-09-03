95047

COVID-19 IN ITALIA: CASI IN AUMENTO DELL'11%, 15.221 CONTAGI REGISTRATI DAL 22 AL 28 AGOSTO

Salgono a 15.221 i casi di Covid-19 registrati dal 22 al 28 agosto in Italia, con un aumento di circa l'11% rispetto ai 13.690 della settimana precedente (ma in calo se confrontati a quelli di due set...

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2024 08:23
COVID-19 IN ITALIA: CASI IN AUMENTO DELL'11%, 15.221 CONTAGI REGISTRATI DAL 22 AL 28 AGOSTO -
News
Condividi

Salgono a 15.221 i casi di Covid-19 registrati dal 22 al 28 agosto in Italia, con un aumento di circa l'11% rispetto ai 13.690 della settimana precedente (ma in calo se confrontati a quelli di due settimane fa, considerato che dall'8 al 14 agosto i contagi erano stati 16.299).

In aumento anche i decessi settimanali, che sono stati 135, rispetto ai 99 del 15-21 agosto.

Lo indicano i dati dell'aggiornamento settimanale sul Covid-19 in Italia, pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Il maggior numero di casi si registra in Lombardia, con 2.562 contagi tra il 22 e il 28 agosto rispetto ai 1.796 della settimana prima. Sempre in Lombardia è stata registrata circa la metà di tutti i decessi per Covid rilevati nella settimana in esame, 66.

In aumento anche i tamponi: dal 22 al 28 agosto ne sono stati eseguiti 94.171 rispetto ai 72.266 della rilevazione precedente.

Il tasso di positività è al 16,2%, a fronte del 18,9%.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047