COVID-19. IN SICILIA VIA LIBERA ALLA QUARTA DOSE DI VACCINO

Via libera in Sicilia alla seconda dose di richiamo (quarta dose) con vaccino a mRNA, presso i punti vaccinali attivi, a seguito dell'emanazione della circolare ministeriale dell'8 aprile 2022, è scri...

Via libera in Sicilia alla seconda dose di richiamo (quarta dose) con vaccino a mRNA, presso i punti vaccinali attivi, a seguito dell'emanazione della circolare ministeriale dell'8 aprile 2022, è scritto in una nota.

Ad averne diritto i soggetti over 80, gli ospiti di RSA e i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose).

Al momento tale indicazione non si applica ai soggetti che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della terza dose, conclide la nota.