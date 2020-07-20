COVID-19, NUOVI FOCOLAI 17 POSITIVE IN PROVINCIA, 7 CASI A MISTERBIANCO

Nuovi focolai di covid-19 sarebbero emersi nella provincia di Catania negli ultimi giorni.In tutto, i casi positivi in città e provincia sarebbero 18, di cui 5 ricoverati e 13 in isolamento domiciliar...

Nuovi focolai di covid-19 sarebbero emersi nella provincia di Catania negli ultimi giorni.

In tutto, i casi positivi in città e provincia sarebbero 18, di cui 5 ricoverati e 13 in isolamento domiciliare seguiti dadell’Asp

Dopo i due nuclei familiari risultati positivi nelle scorse settimane, entrambi con sintomi lievi o del tutto assenti, altre 7 persone sarebbero risultate positive ai test a Misterbianco, Il mini-focolaio sarebbe composto da una famiglia di cinque persone e di due amici della famiglia. Uno dei positivi si trova ricoverati in ospedale, mentre i restanti non presentano sintomatologia preoccupante e si trovano in isolamento domiciliare.

Nella serata di ieri è intervenuto l'assessore alla sanità Ruggero Razza che ha ribadito la necessità di mantenere alta la soglia dell’attenzione.

“Voglio unirmi all’appello di molti esperti che, soprattutto in questi primi giorni di vacanza e in diversi territori del Paese, hanno notato un abbassamento del livello di cautela nei comportamenti – scrive l’assessore -. Le regole che ci siamo dati qui in Sicilia nei momenti più difficili hanno prodotto dei risultati significativi nella lotta per contrastare il Coronavirus che non possono essere vanificati. Ecco perché ancora una volta desidero richiamare tutti alla prudenza ed al rispetto delle norme anticontagio per non sciupare quanto è stato fatto grazie al sacrificio ed al senso di responsabilità di ciascuno”.