COVID: 192 I CASI A PATERNO', 211 A MISTERBIANCO E 189 A BELPASSO, CHE REGISTRA NUOVA VITTIMA

La situazione secondo gli ultimi comunicati dei rispettivi Sindaci aggiornata ad oggi 04 Novembre 2020

PATERNO'

I casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano allo stato attuale 192 di cui 22 ospedalizzati. Il dato è in continuo aggiornamento.

BELPASSO

Questi i dati complessivi: dal 3 agosto sono 189 in totale i casi positivi registrati a Belpasso, 126 i casi attivi, 58 i guariti, 5 i deceduti. Tra i casi attivi 16 gli ospedalizzati.

Otto sono i nuovi contagi, 5 guariti e crescono di 4 unità gli ospedalizzati). Purtroppo si è registra il 5° decesso a Belpasso, un uomo molto anziano ma pur sempre un uomo a cui è stato tolto del tempo a causa di questo nemico silenzioso ed invisibile che è il Coronavirus, condoglianze sentite alla famiglia conclude il post del Sindaco

MISTERBIANCO

Nel territorio comunale di Misterbianco, i soggetti attualmente positivi sono complessivamente n.211 (duecentoundici), di cui n.20 ricoverati in ospedale e n.191 a domicilio.

Ammontano a n.466 (quattrocentosessantasei) i soggetti, attualmente non positivi, sottoposti ad isolamento domiciliare non scaduto.