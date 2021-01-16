95047

COVID: 1954 NUOVI POSITIVI E 38 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi sabato 16 gennaio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazi...

A cura di Redazione Redazione
16 gennaio 2021 17:25
COVID: 1954 NUOVI POSITIVI E 38 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA -
News
Condividi

Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi sabato 16 gennaio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 45.452 (+407)
Deceduti: 2.954 (+38)
Dimessi/guariti: 70.884 (+1.509)

Ricoverati totali: 1.618 (+5)
Ricoverati in terapia intensiva: 212 (+2)

Totale casi: 119.290 (+1.954)
Tamponi: 1.393.086 (+25.097) –> sono contati anche i tamponi

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.
Il primo dato si riferisce al totale dei casi, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore.
Catania: 34.392 (443), Palermo: 32.115 (423), Messina: 15.175 (434), Trapani: 8.314 (189), Siracusa: 7.797 (154), Ragusa: 7.580 (51), Caltanissetta: 5.300 (120), Agrigento: 4.766 (76), Enna: 3.851 (64).

DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.310 contagiati
• 475 morti
• 16.186 guariti

-2 terapie intensive | -57 ricoveri

260.704 tamponi
Tasso di positività: 6,3% (+0,4%)

1.059.294 vaccinati totali

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047