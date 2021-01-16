COVID: 1954 NUOVI POSITIVI E 38 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi sabato 16 gennaio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazi...
Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi sabato 16 gennaio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.
ECCO I DATI
Attuali positivi: 45.452 (+407)
Deceduti: 2.954 (+38)
Dimessi/guariti: 70.884 (+1.509)
–
Ricoverati totali: 1.618 (+5)
Ricoverati in terapia intensiva: 212 (+2)
–
Totale casi: 119.290 (+1.954)
Tamponi: 1.393.086 (+25.097) –> sono contati anche i tamponi
Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.
Il primo dato si riferisce al totale dei casi, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore.
Catania: 34.392 (443), Palermo: 32.115 (423), Messina: 15.175 (434), Trapani: 8.314 (189), Siracusa: 7.797 (154), Ragusa: 7.580 (51), Caltanissetta: 5.300 (120), Agrigento: 4.766 (76), Enna: 3.851 (64).
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 16.310 contagiati
• 475 morti
• 16.186 guariti
-2 terapie intensive | -57 ricoveri
260.704 tamponi
Tasso di positività: 6,3% (+0,4%)
1.059.294 vaccinati totali