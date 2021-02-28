COVID. 453 NUOVI POSITIVI E 21 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 453 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.790 tamponi processati con una incidenza di positivi di 1,9%, in discesa rispetto a ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero.Le vittime...

Sono 453 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.790 tamponi processati con una incidenza di positivi di 1,9%, in discesa rispetto a ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero.

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.138 Il totale degli attualmente positivi è 25.982 con un aumento di 211 casi rispetto a ieri. I guariti sono 221. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 725 in regime ordinario ovvero 9 in meno rispetto a ieri, diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 133, uno in meno rispetto a ieri.

BOLLETTINO SICILIA 28 FEBBRAIO:

TOTALE CASI: 152.558 (+453)

DECEDUTI: 4.138 (+21)

GUARITI: 122.438 (+221)

TAMPONI: 24.790 (-1.139)

• % POSITIVI / TAMPONI: 1.82%

• % POS. / CASI TESTATI: 9.32%

• CASI TESTATI: 4.860

Terapie intensive: 133 (-1)

Ricoveri: 725 (-9)

ATTUALI POSITIVI: 25.982 (+211)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 17.455 contagiati

• 192 morti

• 6.847 guariti

+15 terapie intensive | +266 ricoveri

257.024 tamponi

Tasso di positività: 6,8% (+0,9%)

4.258.271 dosi di vaccino somministrate in totale