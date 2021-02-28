COVID. 453 NUOVI POSITIVI E 21 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 453 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.790 tamponi processati con una incidenza di positivi di 1,9%, in discesa rispetto a ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero.
Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.138 Il totale degli attualmente positivi è 25.982 con un aumento di 211 casi rispetto a ieri. I guariti sono 221. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 725 in regime ordinario ovvero 9 in meno rispetto a ieri, diminuiscono anche quelli in terapia intensiva che sono 133, uno in meno rispetto a ieri.
BOLLETTINO SICILIA 28 FEBBRAIO:
TOTALE CASI: 152.558 (+453)
DECEDUTI: 4.138 (+21)
GUARITI: 122.438 (+221)
TAMPONI: 24.790 (-1.139)
• % POSITIVI / TAMPONI: 1.82%
• % POS. / CASI TESTATI: 9.32%
• CASI TESTATI: 4.860
Terapie intensive: 133 (-1)
Ricoveri: 725 (-9)
ATTUALI POSITIVI: 25.982 (+211)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 17.455 contagiati
• 192 morti
• 6.847 guariti
+15 terapie intensive | +266 ricoveri
257.024 tamponi
Tasso di positività: 6,8% (+0,9%)
4.258.271 dosi di vaccino somministrate in totale