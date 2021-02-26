COVID: 578 NUOVI POSITIVI E 21 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 578 i nuovi positivi Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 24.570 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,30%.Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il tot...
Sono 578 i nuovi positivi Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 24.570 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,30%.
Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.096 Gli attualmente positivi sono 26.597 ovvero 429 casi in meno rispetto a ieri. Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 776 in regime ordinario , 23 in meno rispetto a ieri, ma salgono i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 132, ovvero uno in più rispetto a ieri.
LE PROVINCE. Questa la situazione nelle province con Palermo che ha più del doppio delle altre province.
Palermo: 43.118 casi complessivi dall'inizio della pandemia (214 nuovi casi)
Catania: 41.422 (99)
Messina: 19.717 (69)
Trapani: 10.590 (12)
Siracusa: 10.502 (75)
Ragusa: 8.325 (41)
Caltanissetta: 6.887 (27)
Agrigento: 6.067 (64)
Enna: 4.381 (12).
BOLLETTINO SICILIA 26 FEBBRAIO
TOTALE CASI: 151.587 (+578)
DECEDUTI: 4.096 (+21)
GUARITI: 120.894 (+986)
TAMPONI: 24.570 (-617)
• % POSITIVI / TAMPONI: 2,35%
• % POSITIVI / CASI TESTATI: 11,57%
• CASI TESTATI: 4.995
Terapie intensive: 132 (+1)
Ricoveri: 776 (-23)
ATTUALI POSITIVI: 26.597 (-429)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 20.499 contagiati
• 253 morti
• 11.714 guariti
+26 terapie intensive | +35 ricoveri
235.404 tamponi
Tasso di positività: 8,7% (+4,2%)
3.998.727 dosi di vaccino somministrate in totale