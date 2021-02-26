COVID: 578 NUOVI POSITIVI E 21 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 578 i nuovi positivi Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia con 24.570 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,30%.Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il tot...

A cura di Redazione 26 febbraio 2021 17:32

Condividi