Covid: 744 nuovi positivi in Sicilia, 24 i morti
Sono 744 i nuovi positivi in Sicilia, erano 1.954 il 16 gennaio, quando l'isola diventò zona rossa. I ricoverati sono 1.337, 66 in meno rispetto a ieri (primo giorno zona rossa erano 1.618); 1.131 i g...
Sono 744 i nuovi positivi in Sicilia, erano 1.954 il 16 gennaio, quando l'isola diventò zona rossa. I ricoverati sono 1.337, 66 in meno rispetto a ieri (primo giorno zona rossa erano 1.618); 1.131 i guariti, 24 morti.
A fornire i dati aggiornati è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, assieme all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.
La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 319, Catania 109, Messina 71, Trapani 80, Siracusa 51, Ragusa 17, Caltanissetta 19, Agrigento 73, Enna 5.“
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.630 contagiati
• 422 morti
• 15.827 guariti
+0 terapie intensive | -15 ricoveri
274.263 tamponi
Tasso di positività: 3,9% (-1,6%)
2.659.849 vaccinati totali