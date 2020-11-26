COVID: A PALERMO SCAMBIO TRA SALME,SEPOLTO DEFUNTO SBAGLIATO

La Procura di Palermo sta indagando su uno scambio di salme che sarebbe avvenuto al Civico di Palermo. Nei giorni scorsi nell'ospedale ci sono stati diversi decessi per Covid.I corpi sono stati restit...

I corpi sono stati restituiti alle famiglie per la sepoltura. Oggi, però, l'agenzia funebre contattata dai familiari di una delle vittime, che avrebbe dovuto portare la salma al cimitero di Messina, si è accorta di aver preso il morto sbagliato.

Inizialmente si è pensato che ci fosse stato uno scambio con un'altra persona deceduta che, nel frattempo, era già stata tumulata a Roccamena, paese del palermitano. Ma i carabinieri, ai quali la procura ha delegato l'inchiesta, hanno accertato che i due decessi non sarebbero avvenuti in tempi ravvicinati, quindi si ipotizza che l'errore abbia riguardato un'altra salma.

La tesi su cui lavorano i magistrati è che ci sia stato un errore nell'apposizione delle targhette coi nominativi dei defunti. I militari dell'Arma stanno sentendo i parenti dei pazienti morti e verosimilmente dovrà essere disposta la riesumazione dei cadaveri tumulati per errore.