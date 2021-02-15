COVID A PALERMO, UN INFERMIERE GIÀ VACCINATO RISULTA POSITIVO. AVEVA EFFETTUATO IL RICHIAMO

Mini cluster all’ospedale Civico di Palermo, dove un infermiere e quattro pazienti ricoverati in Medicina d’urgenza sono risultati positivi al Covid-19. L’operatore sanitario, che è asintomatico, avev...

Mini cluster all’ospedale Civico di Palermo, dove un infermiere e quattro pazienti ricoverati in Medicina d’urgenza sono risultati positivi al Covid-19. L’operatore sanitario, che è asintomatico, aveva già ricevuto la seconda dose del vaccino a fine gennaio e la positività è stata riscontrata grazie alla sorveglianza sanitaria che l’azienda continua a fare. Tutto il personale, infatti, pur essendo già stato sottoposto alla vaccinazione è periodicamente tamponato.

“L’Aifa aveva prospettato la possibilita’ che potesse capitare nonostante la vaccinazione di essere infettati. E’ previsto dai protocolli – spiegano dall’ospedale Civico – Solo che chi e’ vaccinato non contrae la malattia chi non lo e’ si’. Per questo da giorni diciamo a quanti si sono vaccinati di mantenere sempre le stesse precauzioni e non abbassare la guardia. Certo non riusciremo a stabilire se sia stato l’infermiere ad infettare i pazienti o qualche paziente ad infettare l’infermiere”

Al momento anche i quattro pazienti risultati positivi stanno bene e sembrano non aver sviluppato i classici sintomi riconducibili al Covid. “il cluster è stato prontamente arginato”, assicurano dall’ospedale. I tamponi eseguiti sugli altri pazienti e sul personale del reparto sono risultati tutti negativi. “Seguiamo con attenzione l’evoluzione delle cose”, dicono dalla direzione aziendale. Nel reparto al momento non sono accettati nuovi ricoveri a scopo precauzionale.

(Adnkronos)