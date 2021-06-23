COVID. A PATERNO' 85 GLI ATTUALI SOGGETTI POSITIVI E 10 LE PERSONE IN OSPEDALE
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 85 un decremento di 1 soggetto positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 22 Giugno 2021
Dato in controtendenza sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 10 soggetti, due in piu' rispetto al dato di ieri 22/06/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 185 quindi 3 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
