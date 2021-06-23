95047

COVID. A PATERNO' 85 GLI ATTUALI SOGGETTI POSITIVI E 10 LE PERSONE IN OSPEDALE

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazion...

23 giugno 2021 18:29
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione  delle persone attualmente positivi che scende a 85 un decremento di 1 soggetto  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 22 Giugno 2021

Dato in controtendenza  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 10 soggetti, due in piu' rispetto al dato di ieri  22/06/2021

Diminuisce   pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 185 quindi  3 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 85 soggetti (-1)  rispetto ad i dati del 22/06/2021
OSPEDALIZZATI 10 soggetti (+2)  rispetto ad i dati del 22/06/2021
QUARANTENA 185 (-3rispetto ad i dati del 22/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 23/06/2021 ORE 12:02. CONTINUA CALO DEI POSITIVI

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 85 di cui 10 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 185. I dati sono in continuo aggiornamento.

