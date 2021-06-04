95047

COVID. A PATERNÒ ALTRI 3 POSITIVI AL CORONAVIRUS: I CASI SALGONO A 155

Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione

04 giugno 2021 15:12
News
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 155 un incremento di 3  soggetto  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 03 Giugno 2021.

Rimane stabile il numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere rimane invariato  a 12 soggetti.

Aumenta  pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale   a 353 quindi 2 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 155 soggetti (+3)  rispetto ad i dati del 03/06/2021
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (= rispetto ad i dati del 03/06/2021
QUARANTENA 353 (-2rispetto ad i dati del 03/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

