COVID. A PATERNÒ ALTRI 3 POSITIVI AL CORONAVIRUS: I CASI SALGONO A 155
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione e...
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 155 un incremento di 3 soggetto positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 03 Giugno 2021.
Rimane stabile il numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere rimane invariato a 12 soggetti.
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 353 quindi 2 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 155 soggetti (+3) rispetto ad i dati del 03/06/2021
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (= rispetto ad i dati del 03/06/2021
QUARANTENA 353 (-2) rispetto ad i dati del 03/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 04/06/2021 ORE 14:35
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 155 di cui 12 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 353. I dati sono in continuo aggiornamento.