COVID A PATERNO' ALTRI DUE NUOVI CASI , GLI ATTUALI POSITIVI SONO 53
Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un leggero aumento delle persone attualmente positivi che sake a 53 un incremento di 2 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 23 Luglio 2021
Leggero aumento per i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 4 soggetti, una persona in piu rispetto al dato del 23/07/2021
Diminuisce invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 112 quindi 4 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 53 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 23/07/2021
OSPEDALIZZATI 4 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 23/07/2021
QUARANTENA 112 (-4 ) rispetto ad i dati del 23/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/07/2021 ORE 13:45
