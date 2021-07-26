95047

COVID A PATERNO' ALTRI DUE NUOVI CASI , GLI ATTUALI POSITIVI SONO 53

Arriva   l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero peggioramento su...

26 luglio 2021 16:14
News
Arriva   l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un leggero aumento   delle persone attualmente positivi che sake a 53 un incremento di 2 soggetti positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 23 Luglio 2021

Leggero aumento per  i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 4 soggetti, una persona in piu rispetto al dato del 23/07/2021

Diminuisce invece il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 112 quindi 4 soggetti   in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 53 soggetti (+2)  rispetto ad i dati del 23/07/2021
OSPEDALIZZATI 4 soggetti (+1rispetto ad i dati del 23/07/2021
QUARANTENA 112 (-4rispetto ad i dati del 23/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/07/2021 ORE 13:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 53 di cui 4 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 112. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

 

.

 

 

 

 

