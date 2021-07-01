COVID. A PATERNO' AUMENTANO GLI ATTUALI POSITIVI E LE PERSONE IN QUARANTENA
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 78 un incremento di 10 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 28 Giugno 2021.
Migliorano i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 6 soggetti, tre in meno rispetto al dato del 28/06/2021
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 185 quindi 21 persone in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 78 soggetti (+10) rispetto ad i dati del 28/06/2021
OSPEDALIZZATI 6 soggetti (-3) rispetto ad i dati del 28/06/2021
QUARANTENA 185 (+21) rispetto ad i dati del 28/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
