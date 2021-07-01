95047

COVID. A PATERNO' AUMENTANO GLI ATTUALI POSITIVI E LE PERSONE IN QUARANTENA

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epid...

01 luglio 2021 21:52
COVID. A PATERNO' AUMENTANO GLI ATTUALI POSITIVI E LE PERSONE IN QUARANTENA
News
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 78 un incremento di 10 soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 28 Giugno 2021.

Migliorano  i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 6 soggetti, tre in meno  rispetto al dato del 28/06/2021

Aumenta pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 185  quindi 21 persone  in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 78 soggetti (+10)  rispetto ad i dati del 28/06/2021
OSPEDALIZZATI 6 soggetti (-3rispetto ad i dati del 28/06/2021
QUARANTENA 185 (+21rispetto ad i dati del 28/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 01/07/2021 ORE 16:30.

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 78 di cui 6 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 185. I dati sono in continuo aggiornamento.

