COVID A PATERNO'. AUMENTANO I CASI, GLI ATTUALI POSITIVI SONO 421

Aumentano i  casi degli attuali positivi dopo  l'ultimo aggiornamento emesso oggi in città.Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a...

04 maggio 2021 12:32
COVID A PATERNO'. AUMENTANO I CASI, GLI ATTUALI POSITIVI SONO 421 -
Aumentano i  casi degli attuali positivi dopo  l'ultimo aggiornamento emesso oggi in città.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che sale a 421 un incremento di 13  di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 03 Maggio 2021.

Aumentano di ben 2 il numero dei ricoveri, che sale a 18 soggetti ospedalizzati

Aumentano pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono sale a 629  quindi 1 persona  in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 421 soggetti (+13)  rispetto ad i dati del 03/05/2021
OSPEDALIZZATI 18 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 03/05/2021
QUARANTENA 629 (+1)  rispetto ad i dati del 03/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 04/05/2021 ORE 12:15
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 421 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 629. I dati sono in continuo aggiornamento.

