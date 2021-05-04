COVID A PATERNO'. AUMENTANO I CASI, GLI ATTUALI POSITIVI SONO 421

Aumentano i casi degli attuali positivi dopo l'ultimo aggiornamento emesso oggi in città.Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a...

Aumentano i casi degli attuali positivi dopo l'ultimo aggiornamento emesso oggi in città.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 421 un incremento di 13 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 03 Maggio 2021.

Aumentano di ben 2 il numero dei ricoveri, che sale a 18 soggetti ospedalizzati

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono sale a 629 quindi 1 persona in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 421 soggetti (+13) rispetto ad i dati del 03/05/2021

OSPEDALIZZATI 18 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 03/05/2021

QUARANTENA 629 (+1) rispetto ad i dati del 03/05/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 04/05/2021 ORE 12:15

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 421 di cui 18 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 629. I dati sono in continuo aggiornamento.