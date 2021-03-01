95047

COVID: A PATERNÒ DATI IN LEGGERO AUMENTO

E' in leggero aumento i casi in città rispetto al precedente bollettino diramato dall'amministrazione.I casi accertati di Covid-19 a Paternò aggiornati ad oggi 01 Marzo 2020,  risultano essere allo st...

01 marzo 2021 18:11
E' in leggero aumento i casi in città rispetto al precedente bollettino diramato dall'amministrazione.

I casi accertati di Covid-19 a Paternò aggiornati ad oggi 01 Marzo 2020,  risultano essere allo stato attuale 58 (+4 rispetto al bollettino emesso il 26 Febbraio)  di cui 3 (+1) ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 103 (+4) .

I dati sono in continuo aggiornamento.

