COVID: A PATERNO' DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 115 un decremento di 33 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 09 Giugno 2021
Peggiora il dato comunicato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 14 aggiornati al 07/06/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 278 quindi 78 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 115 soggetti (-33) rispetto ad i dati del 09/06/2021
OSPEDALIZZATI 14 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 07/06/2021
QUARANTENA 278 (-78) rispetto ad i dati del 09/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
