COVID: A PATERNO' DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI

Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situaz...

14 giugno 2021 13:30
Arriva il consueto il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzione  delle persone attualmente positivi che scende a 115 un decremento di 33   soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 09 Giugno 2021

Peggiora il  dato  comunicato sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 14 aggiornati al 07/06/2021

Diminuisce   pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 278 quindi 78 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 115 soggetti (-33)  rispetto ad i dati del 09/06/2021
OSPEDALIZZATI 14 soggetti (+1)  rispetto ad i dati del 07/06/2021
QUARANTENA 278 (-78rispetto ad i dati del 09/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/06/2021 ORE 13:00. POSITIVI ANCORA IN CALO

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 115 di cui 14 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 278. I dati sono in continuo aggiornamento.

