COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 454
Continua a diminuire la curva dei dei casi Covid-19 nella città di Paternò.
E' arrivato nella giornata di ieri, 05 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a Paternò
Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 01 Aprile 2022, il numero degli attuali positivi scende a 454 persone attualmente positivi al Covid-19, 7 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 231 quindi 51 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI AGGIORNATI AL 05/04/2022
POSITIVI 454 soggetti attualmente positivi (-7 rispetto al 01 Aprile 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 231 (-51 rispetto al 01 Aprile 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 05/04/2022 ORE 13:30
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 05/04/2022 ORE 13:30