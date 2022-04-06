95047

COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 454

Continua a diminuire la curva dei  dei  casi Covid-19 nella città di Paternò.E' arrivato nella giornata di ieri, 05 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione ep...

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2022 08:56
COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 454 -
News
Condividi

Continua a diminuire la curva dei  dei  casi Covid-19 nella città di Paternò.

E' arrivato nella giornata di ieri, 05 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 01 Aprile 2022, il numero degli attuali positivi scende a 454 persone attualmente positivi al Covid-19, 7 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Diminuisce pure  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 231  quindi 51  soggetti in meno  rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI AGGIORNATI AL  05/04/2022

POSITIVI   454  soggetti attualmente positivi (-7 rispetto al 01 Aprile 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 231  (-51   rispetto al 01 Aprile 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 05/04/2022 ORE 13:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 454. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 231. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047