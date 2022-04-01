COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 461

95047

01 aprile 2022 20:41
Diminuzione dei  casi Covid-19 nella città di Paternò.

E' arrivato nella giornata di oggi, 01 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data  24 Marzo 2022, il numero degli attuali positivi scende a 461 persone attualmente positivi al Covid-19, 85 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Diminuisce pure  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 282   quindi 125  soggetti in meno  rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 01/04/2022

POSITIVI   461  soggetti attualmente positivi (-85 rispetto al  24 Marzo 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 282   (-125   rispetto al 24 Marzo 2022)

