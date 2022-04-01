COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 461
Diminuzione dei casi Covid-19 nella città di Paternò.E' arrivato nella giornata di oggi, 01 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a PaternòR...
Diminuzione dei casi Covid-19 nella città di Paternò.
E' arrivato nella giornata di oggi, 01 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a Paternò
Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 24 Marzo 2022, il numero degli attuali positivi scende a 461 persone attualmente positivi al Covid-19, 85 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 282 quindi 125 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 01/04/2022
POSITIVI 461 soggetti attualmente positivi (-85 rispetto al 24 Marzo 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 282 (-125 rispetto al 24 Marzo 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 01/04/2022 ORE 16:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 461. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 282. I dati sono in continuo aggiornamento.