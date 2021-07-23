95047

COVID: A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 51, 3 I SOGGETTI OSPEDALIZZATI

Arriva dopo nove giorni  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero...

23 luglio 2021 12:12
News
Arriva dopo nove giorni  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una netta diminuzione   delle persone attualmente positivi che scende a 51  un decremento di 13 soggetti positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 14 Luglio 2021

Leggero aumento per  i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, una persona in piu rispetto al dato del 14/07/2021

Diminuisce pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 116 quindi 4 soggetti   in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 51 soggetti (-13)  rispetto ad i dati del 14/07/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (+1rispetto ad i dati del 14/07/2021
QUARANTENA 116 (-4rispetto ad i dati del 14/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 23/07/2021 ORE 11:45
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 51 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 116. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

 

.

 

 

 

 

