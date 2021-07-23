COVID: A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 51, 3 I SOGGETTI OSPEDALIZZATI
Arriva dopo nove giorni l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero...
Arriva dopo nove giorni l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una netta diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 51 un decremento di 13 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 14 Luglio 2021
Leggero aumento per i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, una persona in piu rispetto al dato del 14/07/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 116 quindi 4 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 51 soggetti (-13) rispetto ad i dati del 14/07/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 14/07/2021
QUARANTENA 116 (-4 ) rispetto ad i dati del 14/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 23/07/2021 ORE 11:45
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 51 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 116. I dati sono in continuo aggiornamento.
.