COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 546

Leggera diminuzione dei casi Covid-19 nella città di Paternò.
E' arrivato nella giornata di oggi, 24 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a Paternò
Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 21 Marzo 2022, il numero degli attuali positivi scende a 546 persone attualmente positivi al Covid-19, 18 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Aumenta leggermente il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 407 quindi 1 soggetto in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 24/03/2022
POSITIVI 546 soggetti attualmente positivi (+67 rispetto al 21 Marzo 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 407 (+ 1 rispetto al 21 Marzo 2022)
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 546. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 407. I dati sono in continuo aggiornamento.