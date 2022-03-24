95047

COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 546

Leggera diminuzione dei  casi Covid-19 nella città di Paternò.E' arrivato nella giornata di oggi, 24 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione epidemiologica a P...

24 marzo 2022 20:44
Leggera diminuzione dei  casi Covid-19 nella città di Paternò.

E' arrivato nella giornata di oggi, 24 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data  21 Marzo 2022, il numero degli attuali positivi scende a 546 persone attualmente positivi al Covid-19, 18 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Aumenta leggermente  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 407   quindi 1  soggetto in piu'  rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 24/03/2022
POSITIVI   546  soggetti attualmente positivi (+67 rispetto al  21 Marzo 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 407   (+ 1   rispetto al 21 Marzo 2022)

