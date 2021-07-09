95047

COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 66

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epid...

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2021 18:32
COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 66 -
News
Condividi

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 66  un incremento di 7  soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 08 Luglio 2021

Stabile  i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 5 soggetti, stabile rispetto al dato del 08/07/2021

Aumenta  pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 147  quindi un soggetto   in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 66 soggetti (+7)  rispetto ad i dati del 08/07/2021
OSPEDALIZZATI 5 soggetti (=rispetto ad i dati del 08/07/2021
QUARANTENA 147 (+1rispetto ad i dati del 08/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 09/07/2021 ORE 13:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 66 di cui 5 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 147. I dati sono in continuo aggiornamento

 

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047