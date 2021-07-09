COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 66
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 66 un incremento di 7 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 08 Luglio 2021
Stabile i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 5 soggetti, stabile rispetto al dato del 08/07/2021
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 147 quindi un soggetto in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 66 soggetti (+7) rispetto ad i dati del 08/07/2021
OSPEDALIZZATI 5 soggetti (=) rispetto ad i dati del 08/07/2021
QUARANTENA 147 (+1) rispetto ad i dati del 08/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 66 di cui 5 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 147. I dati sono in continuo aggiornamento