COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 790
Arriva dopo una settimana il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione, i dati evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 07 Gennaio 2022P...
Arriva dopo una settimana il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione, i dati evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 07 Gennaio 2022
Peggiorano i dati relativi al Covid-19 in città., in progressivo aumento il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.
Gli attuali positivi salgono a 790 persone attualmente positivi al Covid-19, 51 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Migliora il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 874 quindi 78 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 14/01/2022
POSITIVI 790 soggetti attualmente positivi (+ 51 rispetto al 7 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 796 (-78 rispetto al 7 Gennaio 202)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 14/01/2022 ORE 13:45
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 790. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 796. I dati sono in continuo aggiornamento.