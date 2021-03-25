COVID. A PATERNO' I POSITIVI SCENDONO A 125

Diminuiscono ancora il numero dei casi positivi in città.Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania i nuovi positivi rispetto all’ultimo bollettino emesso in data 24 Marzo 2021 diminuiscono di undici so...

Diminuiscono ancora il numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania i nuovi positivi rispetto all’ultimo bollettino emesso in data 24 Marzo 2021 diminuiscono di undici soggetti, il totale degli attualmente positivi in città scende a 125 . Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 8, un soggetto in meno rispetto al precedente aggiornamento. Scende pure il numero dei soggetti posti in quarantena domiciliare che passano a 205, quatteo in meno rispetto al precedente bollettino emesso

DATI DI PATERNO’ OGGI

POSITIVI 125 soggetti (-11 rispetto ad i dati del 24/03/2021)

OSPEDALIZZATI 8 soggetti (-1 rispetto ad ieri)

QUARANTENA 205 (- 4 rispetto al precedente )

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

DATI SICILIA

Leggero aumento dei casi in sicilia, sono 895 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.226 tamponi processati con una percentuale di 3.5%

Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.513 Il numero degli attuali positivi è di 15.994 con un decremento di 393 soggetti..I guariti sono stati 1.268. Negli ospedali i ricoverati sono 813 in regime ordinario , 1 in piu' rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, uno in meno rispetto ad ieri.

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:

Palermo: 347

Catania: 176

Messina: 58

Siracusa: 84

Trapani: 27

Ragusa: 28

Caltanissetta: 45

Agrigento: 80

Enna: 50

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.696 contagiati

• 460 morti

• 21.673 guariti

+32 terapie intensive | -14 ricoveri

349.472 tamponi

Tasso di positività: 6,8% (+0,9%)

8.506.277 dosi di vaccino somministrate in totale