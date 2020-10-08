COVID, A PATERNO' IL SECONDO DECESSO, SALGONO A SETTE I POSITIVI NELLA SQUADRA DI CALCIO
È morto, nelle scorse ore, l’uomo di 72 anni di Paternò che si trovava ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale San Marco di Catania. È il secondo deceduto dopo la donna di 56 anni che ha smesso di respirare lunedì 17 agosto. È la seconda vittima paternese da quando è scoppiata la pandemia.
Con enorme dispiacere, commenta sul profilo facebook il Sindaco, mi trovo costretto a comunicare il decesso causa Coronavirus di un nostro concittadino paternese 74enne già ospedalizzato. Mi unisco al dolore dei familiari e formulo pubblicamente le più sentite condoglianze.
Sale il numero dei tesserati del Paternò Calcio risultati positivi al tampone, ai quattro contagiati di cui era stata data comunicazione lunedì, si aggiungono altri tre atleti, tra questi vi è uno studente dell'Istituto Tecnico Economico Statale Gioacchino Russo.
In attesa dell'esito di altri tamponi eseguiti nei giorni scorsi.