COVID, A PATERNO' IL SECONDO DECESSO, SALGONO A SETTE I POSITIVI NELLA SQUADRA DI CALCIO

È morto, nelle scorse ore, l’uomo di 72 anni di Paternò che si trovava ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale San Marco di Catania. È il secondo deceduto dopo la donna di 56 anni che ha sme...

A cura di Redazione 08 ottobre 2020 20:32

