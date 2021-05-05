95047

COVID A PATERNO: MIGLIORANO I DATI, I POSITIVI SONO 417

05 maggio 2021 15:05
Migliorano i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 417 un decremento di 4 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 04 Maggio 2021.

Buone notizie arrivano dagli ospedali,  dove scendono a 15 i soggetti ospedalizzati rispetto dal dato di ieri.

Diminuiscono  pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 620   quindi 9 persona  in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 417 soggetti (-4)  rispetto ad i dati del 04/05/2021
OSPEDALIZZATI 15 soggetti (-3) rispetto ad i dati del 04/05/2021
QUARANTENA 620 (-9)  rispetto ad i dati del 04/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 05/05/2021 ORE 14:56

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 417 di cui 15 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 620. I dati sono in continuo aggiornamento.

