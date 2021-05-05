COVID A PATERNO: MIGLIORANO I DATI, I POSITIVI SONO 417

Migliorano i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una d...

Migliorano i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 417 un decremento di 4 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 04 Maggio 2021.

Buone notizie arrivano dagli ospedali, dove scendono a 15 i soggetti ospedalizzati rispetto dal dato di ieri.

Diminuiscono pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 620 quindi 9 persona in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 417 soggetti (-4) rispetto ad i dati del 04/05/2021

OSPEDALIZZATI 15 soggetti (-3) rispetto ad i dati del 04/05/2021

QUARANTENA 620 (-9) rispetto ad i dati del 04/05/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 05/05/2021 ORE 14:56

