COVID A PATERNO'. RITORNANO A SALIRE I CASI IN CITTA'

Dati in controtendenza rispetto ai dati nazionali, peggiorano i dati relativi al Covid-19 in città.

E' arrivato nella giornata di oggi, 11 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 08 Marzo 2022, c'è un balzo dei positivi che salgono a 479 persone attualmente positivi al Covid-19, 37 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

La sensazione è che ci sia una più che sospetta correlazione tra le "libertà" riconquistate del carnevale e i tanti nuovi casi di positività emersi negli ultimi giorni

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 317 quindi 19 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 11/03/2022

POSITIVI 479 soggetti attualmente positivi (+ 37 rispetto al 08 Marzo 2022)

OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO

QUARANTENA 317 (+ 19 rispetto al 08 Marzo 2022)