COVID. A PATERNO' SCENDONO A 800 SOGGETTI GLI ATTUALI POSITIVI
800 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri. L'ultimo aggiornamento risaliva al 31 gennaio e i positivi erano 848 , quindi la curva dei contagi ha subito una lieve diminuzione.Non sono stati resi noti...
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Peggiora invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 521 quindi 70 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI AGGIORNATI AL 01/02/2022
POSITIVI 800 soggetti attualmente positivi (-48 rispetto al 31 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 521 (+70 rispetto al 31 Gennaio 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 01/02/2022 ORE 19:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 800. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 521. I dati sono in continuo aggiornamento.