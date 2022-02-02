COVID. A PATERNO' SCENDONO A 800 SOGGETTI GLI ATTUALI POSITIVI

800 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri. L'ultimo aggiornamento risaliva al 31 gennaio e i positivi erano 848 , quindi la curva dei contagi ha subito una lieve diminuzione.Non sono stati resi noti...

A cura di Redazione 02 febbraio 2022 09:36

