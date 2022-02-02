95047

02 febbraio 2022 09:36
COVID. A PATERNO' SCENDONO A 800 SOGGETTI GLI ATTUALI POSITIVI -
800 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri. L'ultimo aggiornamento risaliva al 31  gennaio e i positivi erano 848 , quindi la curva dei contagi ha subito una lieve diminuzione.

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Peggiora invece  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale   a 521  quindi 70 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI AGGIORNATI AL 01/02/2022
POSITIVI   800  soggetti attualmente positivi (-48 rispetto al  31 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 521    (+70 rispetto al  31 Gennaio 2022)

