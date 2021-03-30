COVID. A PATERNO' SCENDONO I SOGGETTI POSITIVI MA AUMENTANO LE PERSONE IN ISOLAMENTO

Migliora oggi, la situazione della curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 141 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in discesa rispetto al precedente bollettino emesso in data 29 Marzo...

Migliora oggi, la situazione della curva epidemiologica a Paternò: al momento sono 141 i cittadini positivi al Covid-19 in città, in discesa rispetto al precedente bollettino emesso in data 29 Marzo 2021. Aumenta il numero dei ricoveri, che passa da 7 a 8, rispetto ai dati precedenti.

Risale invece il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono aumentati a 245 dodici persone in piu' rispetto ai dati di ieri.

POSITIVI 141 soggetti (-7) rispetto ad i dati del 29/03/2021

OSPEDALIZZATI 8 soggetti (+1 ) rispetto ad i dati del 29/03/2021

QUARANTENA 245 (+12) rispetto ad i dati del 29/03/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 30/03/2021 ORE 19:10

