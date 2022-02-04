COVID. A PATERNO’ SONO 828 SOGGETTI GLI ATTUALI POSITIVI

828 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri. L'ultimo aggiornamento risaliva al 02 Febbraio 2022 ed i positivi erano 836 , quindi la curva dei contagi ha subito una lieve diminuzione.Non sono stati res...

A cura di Redazione 04 febbraio 2022 09:25

