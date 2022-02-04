COVID. A PATERNO’ SONO 828 SOGGETTI GLI ATTUALI POSITIVI
828 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri. L'ultimo aggiornamento risaliva al 02 Febbraio 2022 ed i positivi erano 836 , quindi la curva dei contagi ha subito una lieve diminuzione.Non sono stati res...
828 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri. L'ultimo aggiornamento risaliva al 02 Febbraio 2022 ed i positivi erano 836 , quindi la curva dei contagi ha subito una lieve diminuzione.
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Invariato il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che rimane a 452 soggetti.
I DATI AGGIORNATI AL 03/02/2022
POSITIVI 828 soggetti attualmente positivi (-8 rispetto al 02 Febbraio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 452 (= rispetto al 02 Febbraio 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 03/02/2022 ORE 19:45
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 828. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 452. I dati sono in continuo aggiornamento.