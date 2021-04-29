95047

COVID. AGGIORNAMENTO DATI A PATERNO', GLI ATTUALI POSITIVI SONO 399

Leggero aumento dei casi arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggiNel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registr...

29 aprile 2021 13:48
Leggero aumento dei casi arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che sale a 399, un incremento di 2 soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 28 Aprile 2021.

Invariato invece   il numero dei ricoveri, che rimane  a 20 soggetti ospedalizzati

Aumentano pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 600 quindi 2 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 399 soggetti (+2)  rispetto ad i dati del 28/04/2021
OSPEDALIZZATI 20 soggetti (=) rispetto ad i dati del 28/04/2021
QUARANTENA 600 (-2)  rispetto ad i dati del 28/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 29/04/2021 ORE 13:15

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 399 di cui 20 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 600. I dati sono in continuo aggiornamento.

