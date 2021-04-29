COVID. AGGIORNAMENTO DATI A PATERNO', GLI ATTUALI POSITIVI SONO 399
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 399, un incremento di 2 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 28 Aprile 2021.
Invariato invece il numero dei ricoveri, che rimane a 20 soggetti ospedalizzati
Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 600 quindi 2 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 399 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 28/04/2021
OSPEDALIZZATI 20 soggetti (=) rispetto ad i dati del 28/04/2021
QUARANTENA 600 (-2) rispetto ad i dati del 28/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 29/04/2021 ORE 13:15
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 399 di cui 20 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 600. I dati sono in continuo aggiornamento.