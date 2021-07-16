COVID, ALLARME OMS: "ARRIVERANNO NUOVE VARIANTI PIÙ PERICOLOSE E DIFFICILI DA CONTROLLARE"

Il comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che nuove varianti di Covid-19 potrebbero diffondersi in tutto il mondo rendendo ancora più difficile fermare la pandemi...

Il comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che nuove varianti di Covid-19 potrebbero diffondersi in tutto il mondo rendendo ancora più difficile fermare la pandemia. "Non è affatto finita", hanno affermato gli esperti dell'agenzia dell'Onu sottolineando "la forte probabilità che emergano nuove e forse più pericolose varianti che potrebbero essere ancora più difficili da controllare".

Il direttore generale dell' Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto che "la pandemia di Covid-19 sta venendo rappresentata erroneamente come prossima alla fine quando non lo è affatto".

Sul fronte europeo Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), ha detto che "stiamo continuando a monitorare costantemente le mutazioni del coronavirus Sars-CoV-2 e il potenziale effetto sull'efficacia dei vaccini anti-Covid.

Vista la rapida diffusione della variante Delta altamente contagiosa, che sta sollevando preoccupazione non solo in Europa ma nel mondo, è estremamente importante vaccinare secondo le raccomandazioni nazionali più persone possibile in Europa". Cavaleri ha aggiunto che "i quattro vaccini anti-Covid autorizzati in Ue forniscono un'alta protezione contro tutte le varianti in circolazione, soprattutto contro la malattia grave e l'ospedalizzazione".