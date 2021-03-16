COVID, ALTRE DUE ZONE ROSSE IN SICILIA: SALGONO A 11 LE CITTÀ
Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia. Si tratta di Sciacca, in provincia di Agrigento, e di Regalbuto, in provincia di Enna. L'ordinanza entrerà in vigore dopodomani, 18 marzo, e sarà valida fino al 30 marzo compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp.
Si trovano già in zona rossa:
- Scicli nel Ragusano,
- Caltavuturo, Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde nel palermitano,
- Palma di Montechiaro e Raffadali in provincia di Agrigento,
- Caltanissetta e Montedoro nel nisseno
- Portopaolo di Capo Passero nel siracusano.