COVID. AUMENTANO I CASI A PATERNO' , 23 NUOVI POSITIVI
Prosegue l'"altalena" dei numeri in città sui i dati di Covid-19Dopo le notizie positive di ieri , arrivano oggi con il consueto bollettino emesso a parte dell'amministrazione comunale sulla situazion...
Si registra un balzo dei soggetti positivi al Covid-19 , di ben 23 persone portando il numero degli attuali positvi ai 164
Aumenta il numero dei ricoveri, che passa da 9 a 8, rispetto ai dati di ieri
Diminuisce invece il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono diminuiti a 238 sette persone in meno rispetto ai dati di ieri.
POSITIVI 164 soggetti (+23) rispetto ad i dati del 30/03/2021
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (+1 ) rispetto ad i dati del 30/03/2021
QUARANTENA 238 (-7) rispetto ad i dati del 30/03/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 31/03/2021 ORE 14:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 164 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 238. I dati sono in continuo aggiornamento.