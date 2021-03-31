95047

COVID. AUMENTANO I CASI A PATERNO' , 23 NUOVI POSITIVI

Prosegue l'"altalena" dei numeri in città sui i dati di Covid-19Dopo le notizie positive di ieri , arrivano oggi con il consueto bollettino emesso a parte dell'amministrazione comunale sulla situazion...

31 marzo 2021 14:10
Prosegue l'"altalena" dei numeri in città sui i dati di Covid-19

Dopo le notizie positive di ieri , arrivano oggi con il consueto bollettino emesso a parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò. dati negativi.

Si registra un balzo dei soggetti positivi al Covid-19 , di ben 23 persone portando il numero degli attuali positvi ai 164

Aumenta  il numero dei ricoveri, che passa da 9  a 8, rispetto ai dati di ieri

Diminuisce  invece  il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono diminuiti  a 238  sette persone in meno rispetto ai dati di ieri.

POSITIVI 164 soggetti (+23)  rispetto ad i dati del 30/03/2021
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (+1 ) rispetto ad i dati del 30/03/2021
QUARANTENA 238 (-7)  rispetto ad i dati del 30/03/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 31/03/2021 ORE 14:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 164 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 238. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

