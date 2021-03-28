COVID. BALZO DEI POSITIVI IN SICILIA, 953 NUOVI POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Balzo dei positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Sono 953 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 25.747 tamponi processati con un tasso di positività in aumento e che si attesta al 3,8% .Le vitti...
Balzo dei positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.
Sono 953 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 25.747 tamponi processati con un tasso di positività in aumento e che si attesta al 3,8% .
Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4583
Il numero degli attuali positivi è di 17.000 con 588 casi in più rispetto a ieri.
Negli ospedali i ricoverati sono 844 in regime ordinario , 31 in rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 129, due in più.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 51.574 (395)
- Catania: 45.395 (119)
- Messina: 21.221 (121)
- Siracusa: 11.986 (51)
- Trapani: 11.271 (25)
- Ragusa: 9.426 (86)
- Caltanissetta: 8.149 (45)
- Agrigento: 7.731 (100)
- Enna: 4.898 (11)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 19.611 contagiati
• 297 morti
• 17.950 guariti
+44 terapie intensive | +80 ricoveri
272.630 tamponi
Tasso di positività: 7,2% (+0,5%)
9.258.640 dosi di vaccino somministrate in tota