95047

COVID. BALZO DEI POSITIVI IN SICILIA, 953 NUOVI POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Balzo dei positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Sono 953 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 25.747 tamponi processati con un tasso di positività in aumento e che si attesta al 3,8% .Le vitti...

A cura di Redazione Redazione
28 marzo 2021 17:19
COVID. BALZO DEI POSITIVI IN SICILIA, 953 NUOVI POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE -
News
Condividi

Balzo dei positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 953 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 25.747 tamponi processati con un tasso di positività in aumento e che si attesta al 3,8% .

Le vittime sono state 25  nelle ultime 24 ore e portano il totale a  4583
Il numero degli attuali positivi è di 17.000 con 588 casi in più rispetto a ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 844 in regime ordinario , 31 in rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 129, due  in più.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 51.574 (395)
  • Catania: 45.395 (119)
  • Messina: 21.221 (121)
  • Siracusa: 11.986 (51)
  • Trapani: 11.271 (25)
  • Ragusa: 9.426 (86)
  • Caltanissetta: 8.149 (45)
  • Agrigento: 7.731 (100)
  • Enna: 4.898 (11)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 19.611 contagiati
• 297 morti
• 17.950 guariti

+44 terapie intensive | +80 ricoveri

272.630 tamponi
Tasso di positività: 7,2% (+0,5%)

9.258.640 dosi di vaccino somministrate in tota

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047