COVID. BALZO DEI POSITIVI IN SICILIA, 953 NUOVI POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Balzo dei positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Sono 953 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 25.747 tamponi processati con un tasso di positività in aumento e che si attesta al 3,8% .Le vitti...

Balzo dei positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 953 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 25.747 tamponi processati con un tasso di positività in aumento e che si attesta al 3,8% .

Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4583

Il numero degli attuali positivi è di 17.000 con 588 casi in più rispetto a ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 844 in regime ordinario , 31 in rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 129, due in più.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 51.574 (395)

Catania: 45.395 (119)

Messina: 21.221 (121)

Siracusa: 11.986 (51)

Trapani: 11.271 (25)

Ragusa: 9.426 (86)

Caltanissetta: 8.149 (45)

Agrigento: 7.731 (100)

Enna: 4.898 (11)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 19.611 contagiati

• 297 morti

• 17.950 guariti

+44 terapie intensive | +80 ricoveri

272.630 tamponi

Tasso di positività: 7,2% (+0,5%)

9.258.640 dosi di vaccino somministrate in tota