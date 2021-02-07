COVID: BOLLETTINO DEL 07 FEBBRAIO, 574 NUOVI POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Scende il numero dei nuovi positivi in Sicilia rispetto a ieri, sono 574 su 24.633 tamponi processati.Le persone decedute che erano positive sono 25, in calo rispetto agli ultimi giorni, nelle ultime...

Scende il numero dei nuovi positivi in Sicilia rispetto a ieri, sono 574 su 24.633 tamponi processati.

Le persone decedute che erano positive sono 25, in calo rispetto agli ultimi giorni, nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.682

Il totale degli attualmente positivi è 39.009 con un decremento di 257 casi rispetto a ieri. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.198 in regime ordinario; 30 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 178, 1 in piu' rispetto a ieri.

Catania: 39.294 (244), Palermo: 39.229 (254), Messina: 18.502 (110), Trapani: 10.186 (60), Siracusa: 9.621 (64), Ragusa: 8.010 (9), Caltanissetta: 6.424 (60), Agrigento: 5.515 (27), Enna: 4.199 (8).

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 11.641 contagiati

• 270 morti

• 11.380 guariti

-3 terapie intensive | -142 ricoveri

206.789 tamponi

Tasso di positività: 5,6% (+0,9%)

2.535.295 vaccinati totali