COVID BOLLETTINO DEL 10 FEBBRAIO: IN SICILIA 695 NUOVI CASI E ALTRI 29 MORTI

Questi i dati del bollettino di oggi, 10 febbraio 2021, diffuso dal ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Sicilia.

Sono 695 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia a fronte dei 22.360 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Si segnalano ancora 29 nuovi decessi e 1.600 guariti, mentre continua a diminuire il numero dei ricoveri: sia quelli in terapia intensiva (-6) che quelli in regime ordinario (-53). Oggi sono state somministrate 3.634 prime dosi di vaccino, mentre i richiami sono stati 792. La suddivisione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Palermo 218, Catania 197, Messina 93, Trapani 33, Siracusa 38, Ragusa 23, Caltanissetta 22, Agrigento 58, Enna 13. Il numero degli attualmente positivi scende di quasi mille unità e quindi a oggi sono 37.587, mentre il numero delle persone in isolamento domiciliare è 36.309 (-875).

DATI ITALIA

⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 12.956 contagiati

• 336 morti

• 16.467 guariti

-15 terapie intensive | -232 ricoveri

310.994 tamponi

Tasso di positività: 4,2% (+0,3%)

2.712.988 vaccinati totali