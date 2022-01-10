COVID, BOLLETTINO DEL 10 GENNAIO: IN SICILIA 7.803 NUOVI CASI, 23 MORTI. AUMENTANO ANCORA I RICOVERI

Sono 7.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.786 tamponi processati in Sicilia; ieri i erano 12.949.Il tasso di positività scende dal 25% al 24,5% .L'isola è al sesto posto per contagi...

Sono 7.803 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.786 tamponi processati in Sicilia; ieri i erano 12.949.

Il tasso di positività scende dal 25% al 24,5% .

L'isola è al sesto posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 17.581 casi. Gli attuali positivi sono 118.640 con un aumento di 6.863 casi. I guariti sono 917 mentre le vittime sono 23 e portano il totale dei decessi a 7.705.

Sul fronte ospedaliero sono 1.303 ricoverati, con 42 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 143, cinque casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 1.096 casi, Catania 1.483, Messina 1.438, Siracusa 667, Trapani 1117, Ragusa 612, Caltanissetta 353, Agrigento 819, Enna, 218.

DATI ITALIA

Sono 101.762 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, lunedì 10 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 227 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 612.821 tamponi con un tasso di positività al 16,6%.

I ricoverati con sintomi sono 693, 16.340 in totale i pazienti nei reparti Covid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 14 ingressi in terapia intensiva per un totale di 1.606 occupate in Italia. Al netto dei dimessi, oggi in rianimazione ci sono undici pazienti in più.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 7.554.344 persone, mentre ne sono morte 139.265. I guariti in totale sono 5.410.482, 56.560 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 2.004.597 di persone positive al Coronavirus.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 101.762 contagiati

• 227 morti

• 56.560 guariti

+11 terapie intensive | +693 ricoveri

612.821 tamponi

Tasso di positività: 16,6% (+0,9%)

115.606.775 dosi di vaccino somministrate in totale