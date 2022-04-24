COVID, BOLLETTINO DELLA SICILIA DEL 24 APRILE: ALTRI 4.014 NUOVI CONTAGI, 866 SONO A CATANIA

Sono 4.014 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 24.377 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salut...

Sono 4.014 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 24.377 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 1.088.091 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 120.548 gli attuali positivi sull’isola (3.274 in più rispetto a ieri).

Di questi sono 817 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari Covid, mentre sono 49 le persone in terapia intensiva con 4 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri si contano 1.320 nuovi dimessi o guariti per un totale di 957.057 dall’inizio dell’emergenza, mentre purtroppo si registrano altri 7 decessi (10.486 in totale).

La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 587 sono relativi a giorni precedenti al 23/04/22 (di cui 554 del 22/04/22) e che sul numero dei deceduti 1 si riferisce al 24/04/2022 – 1 al 23/04/2022 – 5 al 22/04/2022.

I 4.014 nuovi positivi al Covid19 in Sicilia sono così suddivisi nelle varie province dell’isola: Palermo 1.206, Catania 866, Messina 846, Siracusa 390, Agrigento 426, Trapani 322, Ragusa 255, Caltanissetta 214 ed Enna 76.

DATI ITALIA

Sono 56.263 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri erano stati 70.520.

Le vittime sono invece 79, in calo rispetto alle 143 registrate ieri.

Sono 1.244.149 le persone attualmente positive, 11.920 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.136.057 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 162.688. I dimessi e i guariti sono 14.729.220, con un incremento di 44.849 rispetto a ieri.

IL TASSO DI POSITIVTA' AL 17,2%

Sono 326.211 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 421.533. Il tasso di positività è al 17,2%, in aumento rispetto al 16,7% di ieri. Sono 416 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.895, ovvero 19 in meno rispetto a ieri.