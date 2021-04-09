COVID, BOLLETTINO ISS: PEGGIORANO I DATI DELLA SICILIA, RT 1.22 E RISCHIO MODERATO

Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana, mentre la Sardegna da arancione dovrebbe passare al rosso e resta in dubbio la Calabria, ora rossa: queste le indicazioni ch...

Tornano in arancione Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna e Toscana, mentre la Sardegna da arancione dovrebbe passare al rosso e resta in dubbio la Calabria, ora rossa: queste le indicazioni che filtrano del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

La Sicilia vede crescere l'Rt, l'indice puntuale di contagio, da 1,08 a 1.22 sfiorando quell'1,25 che fa scattare automaticamente la zona rossa. Anche il livello di rischio rimane moderato ma la nostra regione è fra le quattro che hanno un'alta probabilità a peggiorare nei prossimi giorni.

"Il Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno una classificazione di rischio basso - spiega la bozza del report Iss-ministero della Salute - quindici Regioni/province autonome hanno "una classificazione di rischio moderato": Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia R., Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Pa Trento, Sardegna, Sicilia, Umbria. Di queste, quattro sono classificate "ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane": Lombardia, Pa Trento, Sardegna, Sicilia.

Sono otto le regioni con Rt puntuale sopra 1. La Sardegna registra il valore più alto 1.54, seguita da Valle d'Aosta (1.39) e Sicilia (1.22). Le tre regioni più virtuose sono Friuli Venezia Giulia a 0.79, Emilia Romagna e Molise (entrambe a 0.81). Ecco di seguito la tabella con gli Rt puntuali delle Regioni. Abruzzo 0.89; Basilicata 1.15; Calabria 0.93; Campania 1.19; Emilia-Romagna 0.81; FVG 0.79; Lazio 0.9; Liguria 1.19; Lombardia 0.85; Marche 0.86; Molise 0.81; Piemonte 0.9; PA Bolzano 0.91; PA Trento 0.86; Puglia 1.06; Sardegna 1.54; Sicilia 1.22; Toscana 1.02; Umbria 0.97; Valle d'Aosta 1.39; Veneto 0.96.