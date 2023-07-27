COVID, BOLLETTINO SETTIMANALE: IN SICILIA 340 NUOVI CASI, LIVELLO DI DIFFUSIONE VIRALE SIGNIFICATIVAMENTE RIDOTTO

Sono stati 340 i nuovi casi di positività al Covid-19, rilevati n Sicilia, nella settimana che va dal 17 al 23 luglio 2023. In base ai dati diffusi dal bollettino redatto dal Dasoe, il dipartimento At...

Sono stati 340 i nuovi casi di positività al Covid-19, rilevati n Sicilia, nella settimana che va dal 17 al 23 luglio 2023.

In base ai dati diffusi dal bollettino redatto dal Dasoe, il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute, si è registrato nell'Isola, in linea con la tendenza nazionale, un lieve incremento delle nuove infezioni,11,8% rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza di 7 casi ogni 100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Palermo con 13 casi ogni 100.000 abitanti e Ragusa con 10. Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni (13/100.000), tra gli 80 e gli 89 anni (11/100.000) e negli over 90 (11/100.000).

L'epidemia si trova in una fase di stabilità, con un livello di diffusione virale significativamente ridotto.