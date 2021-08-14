COVID. BOLLETTINO SICILIA DEL 14 AGOSTO 2021. 1013 NUOVI POSIVITI E 3 MORTI
Emesso pochi minuti fa il consueto bollettino sull’andamento del Covid-19 in Sicilia, i dati comunicati oggi, 14 Agosto 2021.
Sono 1013 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.614 tamponi processati nell’isola.
I guariti sono 453 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 3 vittime e il totale dei decessi sale a 6.137.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 531 i ricoverati in regime ordinario, 32 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 65, identico al dato di ieri
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
Palermo: 74.384 (221)
Catania: 64.197 (184),
Messina: 28.240 (128),
Siracusa: 18.221 (104),
Ragusa: 16.076 (12),
Trapani: 15.958 (104),
Caltanissetta: 15.112 (83),
Agrigento: 14.817 (127),
Enna: 7.520 (50)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.188 contagiati
• 34 morti
• 4.931 guariti
+3 terapie intensive | +68 ricoveri
254.006 tamponi
Tasso di positività: 2,8% (-0,5%)
73.659.563 dosi di vaccino somministrate in totale