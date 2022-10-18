COVID, BOLLETTINO SICILIA DEL 18 OTTOBRE: 2.071 NUOVI CASI, TASSO DI POSITIVITÀ È AL 14,7%

Sono 2.071 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.075 tamponi processati.Ieri i positivi erano 535.Il tasso di positività è al 14,7%, in aumento rispetto al 1...

A cura di Redazione 18 ottobre 2022 21:37

