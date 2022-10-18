COVID, BOLLETTINO SICILIA DEL 18 OTTOBRE: 2.071 NUOVI CASI, TASSO DI POSITIVITÀ È AL 14,7%
Sono 2.071 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.075 tamponi processati.
Ieri i positivi erano 535.
Il tasso di positività è al 14,7%, in aumento rispetto al 10,7% di ieri.
La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 19.738 con un aumento di 1.505 casi. I nuovi guariti sono 564, due le vittime, che portano il totale a 12.218. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 279, 3 in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 21, uno in più di ieri.
A livello provinciale si registrano a Palermo 513 casi, Catania 427, Messina 362, Siracusa 190, Trapani 160, Ragusa 131, Caltanissetta 100, Agrigento 134, Enna 54.