COVID. BOOM DI POSITIVI, SONO 1739 IN 24 ORE E 12 MORTI IN SICILIA

Boom di nuovi positivi in Sicilia.

Sono 1.739 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 20.812 tamponi processati in Sicilia nei dati emessi nel bollettino del ministero della Salute del 21 Agosto 2021.

L’isola pure oggi resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri.

Gli attuali positivi sono 22.629 21.265 con un incremento di 1364 casi.

Nelle ultime 24 ore si registrano 12 vittime, (2 del 20/08, 5 del 19/08, 3 del 18/08, 1 del 16/08, 1 del 13/08) il totale dei decessi sale a 6.213

Sul fronte ospedaliero sono adesso 677 663 i ricoverati, 14 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 84, un soggetto in piu rispetto alla data di ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 76.087 (334)

Catania: 65.778 (233)

Messina: 29.282 (487)

Siracusa: 19.054 (185)

Ragusa: 17.123 (126)

Trapani: 16.674 (95)

Caltanissetta: 15.796 (105)

Agrigento: 15.486 (93)

Enna: 7.922 (81)

DATI ITALIA

⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.470 contagiati

• 45 morti

• 5.462 guariti

+11 terapie intensive | +41 ricoveri

255.218 tamponi

Tasso di positività: 2,9% (-0,3%)

75.040.135 dosi di vaccino somministrate in totale