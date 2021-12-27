COVID, CERTIFICATO IL PRIMO CASO DI “OMICRON” IN PROVINCIA DI CATANIA https://www.95047.it/covid-certificato-il-primo-caso-di-omicron-in-provincia-di-catania/

Dopo Palermo e Messina, anche a Catania è arrivata la variante Omicron del Covid19. Il caso è stato sequenziato al Policlinico della città etnea.

La variante di Coronavirus è molto più contagiosa delle precedenti e sta rapidamente prendendo piede in tutta Italia.

Si tratta di una donna, catanese, che ha fatto il primo tampone rapido all'aeroporto di Fontanarossa, di ritorno da Londra. Dopo il tampone molecolare, il virus è stato sequenziato ed è venuta fuori l'origine. La paziente è asintomatica e si è subita messa in isolamento domiciliare.