COVID, CONTE: RISPETTARE LE MISURE O RISCHIAMO UN LOCKDOWN

No a un lockdown generalizzato ma saranno possibili chiusure territoriali dove si renderanno necessarie. lo ha spiegato il premier, Giuseppe Conte, nella conferenza a Palazzo Chigi dopo l'approvazione del decreto Ristori da parte del Consiglio dei ministri.

Conte ha tenuto a sottolineare che il nuovo dpcm ha lo scopo di "tenere sotto controllo la curva epidemica" e ha escluso l'ipotesi di una patrimoniale: "Abbiamo deciso di non introdurre nuove tasse per gli italiani", ha risposto a una domanda in proposito.

Il presidente del Consiglio ha quindi fatto sapere che interverrà nei prossimi due giorni in Parlamento per illustrare i provvedimenti adottati: "Domani sarò alla Camera - ha detto - il giorno successivo al Senato".

Quindi, si è soffermato sulle violenze di piazza in atto in diverse città italiane: "La gente che soffre - ha detto - non può aspettare ma credo che gli italiani non condividono queste violenze e non vogliono di lasciarsi strumentalizzare. La violenza genera violenza e non porta nulla di buono".

Un decreto che "vale oltre 5 mld" che saranno "utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti, cinema, palestre e piscine, per citarne alcuni". Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dopo l'approvazione del decreto ristori con gli aiuti per i settori colpiti dalla nuove limitazioni del lockdown mirato.

"I contributi a fondo perduto - ha proseguito Conte - arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessante, in automatico nei prossimi giorni, con bonifico dell'Agenzia delle entrate" perché si tratta della modalità "più celere. Confidiamo che a metà novembre chi ha già aderito" ai contributi previsti col dl rilancio "li otterrà, gli altri subito dopo".

La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza. L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.

Con un intervento da 1,6 miliardi complessivi, vengono disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. .

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni.

Per i lavoratori dello spettacolo e del turismo sono previste: • una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; • la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo.

È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: • 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; • 100 milioni per editoria, fiere e congressi; • 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale; • 400 milioni di euro per il sostegno all’export e alle fiere internazionali.

A tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza.

È riconosciuta un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro. E per far fronte alle difficoltà delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene istituito un apposito Fondo le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.

Viene istituito un fondo da 100 milioni di euro per sostenere le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura interessate dalle misure restrittive

È previsto un insieme di interventi per rafforzare ulteriormente la risposta sanitaria del nostro Paese nei confronti dell’emergenza Coronavirus. Tra questi: • lo stanziamento dei fondi necessari per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di famiglia; • l’istituzione presso il Ministero della salute del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di contact tracing.

Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia. Tra l’altro, si introducono disposizioni: • per l’utilizzo di collegamenti da remoto per l’espletamento di specifiche attività legate alle indagini preliminari e, in ambito sia civile che penale, alle udienze; • per la semplificazione del deposito di atti, documenti e istanze.